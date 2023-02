Vanhaezebrouck had gelijk over magere doorstroming jeugd, maar deze topclub doet nóg slechter - Anderlecht de primus

Bij Gent was Hein Vanhaezebrouck afgelopen zondag in vorm en daarbij moesten bestuur en jeugdwerking het onder meer ontgelden.

En dus zijn de woorden fel aangekomen. Maar valt er ook iets over te zeggen? Is de doorstroming vanuit de Gentse jeugd effectief zo magertjes?

Het Laatste Nieuws bekeek de cijfers van de G6 over de doorstroming van jong talent uit de eigen jeugd richting A-ploeg.

Cijfers G6

KAA Gent komt er dan met twee jeugdige talenten in tien jaar niet al te goed vanaf. Er is Samoise en ondertussen ook Fofana en Salah, maar dat is heel magertjes.

Antwerp doet wel nog slechter, met geen enkele speler die doorstroomde sinds de club in eerste nationale speelde. Dan doen Anderlecht (22), Genk (10), Club Brugge (7) en Standard (13) het veel beter.