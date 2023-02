Uithaal Vanhaezebrouck resulteerde in gesprek met bestuur: "Veel zorgen maak ik mij daar niet over"

Vorige week haalde Hein Vanhaezebrouck verschroeiend hard uit naar de club na het duel tegen KRC Genk.

De trainer van de Buffalo’s was bijzonder hard voor de jeugdopleiding van zijn eigen club. De felheid van toen was nu helemaal niet te bespeuren in zijn persconferentie.

“We hebben een constructief gesprek gehad over alle uitdagingen die deze club te wachten staan”, citeert Sporza de trainer van KAA Gent. “Laat ons hopen dat we daar verder mee kunnen doen om alles te realiseren wat nodig is om ook volgend jaar over een goed elftal te beschikken.”

Op elke andere vraag ging Vanhaezebrouck niet in. “Dat zijn geen zaken voor de media. Ik ga er verder niets meer over zeggen.”

Al ging hij wel nog eens dieper in over de jeugd. “Als de jeugd goed geluisterd heeft, dan zullen ze gehoord hebben dat het niet over hen ging. Veel zorgen maak ik mij daar niet over. Ik ken hen, zij kennen mij. Ik denk dat ik de coach ben die de meeste jeugdspelers in het eerste elftal gebracht heeft in de geschiedenis van deze club. Al zal Jan Boskamp misschien iets anders zeggen.”