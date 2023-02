Dan toch? 'Droomtransfer Noa Lang komt stapje dichterbij'

Noa Lang leek afgelopen zomer op weg te zijn naar het buitenland, maar bleef uiteindelijk bij Club Brugge. Uitstel of afstel?

De interesse in de Bruggeling is er nog steeds en ondertussen is Lang zelf bij Club Brugge volop bezig zich opnieuw in de kijker te spelen.

Hij is de laatste maand het toonbeeld van 'No sweat no Glory' aan het worden en speelt heel goede wedstrijden.

Broodnodig

Dat is de topclubs ook niet ontgaan. Leeds United heeft nog steeds interesse, maar zeker AC Milan blijft nadrukkelijk aankloppen.

Een toekomst in Italië is opnieuw een stapje dichterbij gekomen, want in Milaan zien ze het somber in wat betreft Rafael Leao en dus hebben ze een winger broodnodig.