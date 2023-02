Ibe Hautekiet voorgesteld bij Standard: "Waren vier of vijf andere opties"

Standard heeft vandaag Ibe Hautekiet voorgesteld als nieuwe aanwinst. Hij kwam over van Club Brugge.

De 20-jarige Hautekiet tekende een contract tot juni 2027 op Sclessin. “Ik voelde dat het moeilijk werd om tot de A-kern in Brugge door te dringen. Bij Standard zie ik meer kansen”, klinkt het. “Ik wil zo veel mogelijk minuten maken en ben daar honderd procent klaar voor. Ik zal hard werken om een basisplaats te verdienen."

Hautekiet was de kapitein van Club NXT in de Challenger Pro League. “Ik hou ervan veel te roepen, mijn teammaats aan te moedigen en te helpen waar ik kan.”

En de keuze is hem duidelijk bevallen. “Er waren vier of vijf andere opties, maar Standard beviel me echt. Ik ben blij hier te zijn, de groep heeft me warm ontvangen. Na amper een week voel ik me hier al thuis.”