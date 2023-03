Stef Wijnants heeft zijn eigen reden waarom Alderweireld stopt als Rode Duivel

Simon Mignolet maakte maandag officieel bekend dat hij stopt als Rode Duivel. Hij is daarmee de derde speler die afhaakt na het ontgoochelende WK van afgelopen najaar in Qatar.

Eden Hazard kondigde snel na het WK zijn afscheid bij de Rode Duivels aan. Vorige week liet hij weten dat het niet past om op de bank te zitten bij Real Madrid, maar wel te spelen bij de Rode Duivels. Hij wil naar eigen zeggen plaatsmaken voor de jonge generatie.

Toby Alderweireld kondigde vorige week zijn afscheid aan. Volgens Stef Wijnants is de reden duidelijk. “De nieuwe bondscoach heeft met Alderweireld gesproken. Het moet zijn dat de speler van Antwerp te horen heeft gekregen dat hij niet meer zeker is van zijn plaats. Alderweireld heeft de vlucht vooruit genomen. Iemand met zijn status zal wel niet meer op de bank willen zitten”, klinkt het in de Tribune.

Het afscheid van Simon Mignolet was dan weer minder verrassend en dat heeft niet te maken met de vervroegde aankondiging door de voetbalbond in hun app. Volgens Wijnants heeft Mignolet de keuze helemaal zelf gemaakt en sprak hij niet met de nieuwe bondscoach om tot zijn besluit te komen.