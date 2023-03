Antwerp speelt tegen Sporting Charleroi met gigantische handicap

Royal Antwerp FC gaat kort na de middag aan de slag tegen Sporting Charleroi. Dat doet het met een grote handicap.

Op de Bosuil spelen The Great Old en Sporting Charleroi al om 13.30 uur hun wedstrijd van het weekend in de Jupiler Pro League. Trainer Mark van Bommel mist echter een heel belangrijke pion uit zijn basiselftal.

Gazet van Antwerp meldt dat topschutter Vincent Janssen niet van de partij zal zijn. Wat er precies scheelt wordt niet gezegd, ze houden het op “een klein kwaaltje waar de spits van Antwerp mee op de sukkel is”.

Vincent Janssen scoorde dit seizoen al zestien doelpunten voor The Great Old. De lichte blessure houdt hem even aan de kant, wellicht kan hij na de interlandbreak opnieuw meetrainen. Gyrano Kerk zal Janssen vervangen bij Antwerp.

Janssen maakte een tijdje terug ook bekend dat hij een punt zette achter zijn carrière als international. Op 28-jarige leeftijd besliste hij om niet meer uit te komen voor Oranje.