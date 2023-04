Strijd nog niet gestreden: Genk trekt naar het BAS na puntenverlies

Het is hommeles in de Challenger Pro League. Een nieuwe rechtzaak heeft nu ook voor gevolgen gezorgd en het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Een tweetal maanden geleden kon het duel tussen Jong Genk en de beloften van Standard SL 16 door de sneeuwval niet afgewerkt worden. En dus werd er naar een nieuwe datum gezocht en ondertussen gevonden. Half februari werd de match gespeeld. Bij hekkensluiter Virton hebben ze zich tegen de puntendeling uit die match verzet, omdat er volgens hen spelers hebben meegespeeld die dat niet mochten. "Nicolas Castro, Aziz Ouattara (Genk) en Aleksander Buksa en Brahim Traore (Standard) waren niet speelgerechtigd", klonk het op de webstek van de ploeg uit de Gaume. BAS De voetbalbond ging daarin nu mee en heeft het punt dat beide ploegen hebben gekregen afgetrokken van hun stand, waardoor Virton een puntje dichter komt bij beide ploegen. Jong Genk heeft alvast besloten dat ze het daar niet willen bij laten en is ondertussen naar het BAS getrokken. En dus is het nog maar de vraag of en wanneer er een definitief besluit zal vallen.