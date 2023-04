OFFICIEEL OH Leuven heeft eerste zomertransfer al binnen

Leicester City heeft met Suphanat Mueanta een 20-jarige aanvaller weggeplukt bij topclub Buriram United uit Thailand.

De youngster krijgt in Engeland echter geen werkvergunning om als professioneel voetballer aan de slag te gaan, waardoor de international eerst uitgeleend zal worden aan dochterclub OH Leuven.

In 32 matchen scoorde Mueanta dit seizoen 11 keer en deelde hij ook 13 assists uit. Hij trof voor Thailand ook al vier keer raak in 12 wedstrijden.

Main Stand reporting that Suphanat Mueanta has signed a contract with @LCFC and will join @OHLeuven on loan to help get a work permit.



