Goed of slecht nieuws voor Club Brugge? Topclub schrapt Skov Olsen van shortlist

Club Brugge heeft een snertseizoen achter de rug. Mocht het op de slotspeeldag nog de top vier halen, dan mag dit als een mirakel beschouwd worden.

Club Brugge moet zelf winnen van KAS Eupen, maar het hangt hoe dan ook van KAA Gent tegen KV Oostende af om te weten of het in de Champions’ Play-Offs zal spelen. Het zelf niet in de hand hebben, dat hebben ze niet graag in het Jan Breydelstadion.

Het sterke verhaal in de Champions League wekte de nodige interesse van Europese clubs voor verschillende pionnen van blauwzwart, maar het zou wel eens kunnen dat er deze zomer niet veel miljoenen binnenstromen van uitgaande transfers. Terwijl Club Brugge daar wel op gerekend had.

Eén van die toptargets is Andreas Skov Olsen. De Deen werd geacht twintig miljoen euro of meer op te brengen, maar zover zal het normaal niet komen. Volgens De Morgen heeft Tottenham hem zelfs van hun shortlist geschrapt om deze zomer binnen te halen.

Dat lot zou, door de belabberde teamprestaties, ook nog voor enkele andere transferdoelwitten van blauwzwart het lot kunnen zijn. De kans dat iemand voor een recordbedrag vertrekt op Jan Breydel lijkt zo goed als onbestaande.

Dat betekent in het geval van Skov Olsen dat hij volgend seizoen weer voor Club Brugge speelt. Het is vanuit het oogpunt van het clubbestuur dan ook maar zeer de vraag of dat goed of slecht nieuws is voor blauwzwart.