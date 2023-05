Is hij nog houdbaar? 'Heel wat buitenlandse interesse voor trouwe pion van RSC Anderlecht'

Jesper Fredberg en Brian Riemer werken druk aan de selectie van volgend seizoen. De CEO of Sports kondigde ook aan dat de staff de nodige veranderingen zou ondergaan.

Jesper Fredberg was bijzonder hard toen hij aankondigde dat de staff van RSC Anderlecht niet meer voldoet aan de normen van het moderne voetbal. Het is dan ook uitkijken wie er volgend seizoen nog aan de slag zal zijn op Neerpede.

Eén van de trouwe pionnen in het Lotto Park is Robin Veldman. De Nederlander kwam onder Vincent Kompany over van Ajax. Hij leverde perfect werk bij de Futures en nam goed over toen Felice Mazzu bij de A-ploeg werd ontslagen.

Hoewel hij de job als hoofdtrainer helemaal zag zitten wou voorzitter Wouter Vandenhaute dat Veldman aan boord bleef als assistent. Ter vervanging van Mazzu werd uiteindelijk de Deen Brian Riemer binnengehaald.

Het is dan ook uitkijken of de ambities van Veldman niet botsen met wat RSC Anderlecht voor hem in gedachten heeft. Volgens Het Nieuwsblad lopen de gesprekken nog, maar wil hij in ieder geval niet terugkeren naar de beloften.

De krant schrijft nog dat er enkele aanbiedingen van interessante buitenlandse clubs op tafel liggen, die perfect passen in wat Veldman heel graag zou doen. Als het aanbod van paarswit hem niet ligt, dan heeft Veldman de nodige opties.