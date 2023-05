'Bondscoach Tedesco heeft nieuwe naam in zijn boekje na duel tussen Union en Antwerp'

Royal Antwerp FC won woensdagavond vlot op bezoek bij Union SG. De ploeg van Mark van Bommel kon niet beter aan de play-offs beginnen.

Royal Antwerp FC had de bekerfinale duidelijk goed verteerd. Woensdagavond wist het Union SG met duidelijke 0-2-cijfers opzij te zetten, waardoor het zondag in eigen huis tegen KRC Genk de leidersplaats kan pakken.

In de tribune woensdagavond ook bondscoach Domenico Tedesco. Volgens Het Nieuwsblad had hij na de wedstrijd vooral één nieuwe naam in zijn boekje genoteerd: Arthur Vermeeren.

De youngster van The Great Old leverde opnieuw een sterke prestatie af. De assist die hij gaf om Keita naar de 0-2 te loodsen getuigt van heel veel talent.

Al loopt dat talent op het middenveld er ook wel bij de Rode Duivels. Gemakkelijk wordt het dus zeker niet om Vermeeren een plaatsje te geven in één van de volgende wedstrijden met de nationale ploeg.

Zoals de kaarten nu liggen komt hij normaal in de eerste plaats in actie op het EK voor beloften onder leiding van bondscoach Jacky Mathijssen.