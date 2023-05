De leegloop bij Anderlecht: agressief Genk en opkomst Antwerp doen jeugdwerking geen deugd

Er is een leegloop gaande bij de jeugd van Anderlecht. Paars-wit zag al heel wat van zijn grootste talenten vertrekken. En het lijkt erop dat er deze zomer nog een paar naar de concurrentie zullen trekken.

Gisteren kondigde de 19-jarige verdediger Arno Herssens zijn vertrek nog aan. Opvallend, want hij had pas in januari zijn eerste profcontract getekend. Maar er zijn er nog. Joris Manzila, de 10-jarige middenvelder die naar Club Brugge vertrok. Je hebt Rayane Bounida, die naar Ajax trok. Maar in Neerpede valt te horen dat er nog hun valies gaan pakken.

Antwerp ineens concurrentie

Met Antwerp is er een club opgestaan die tot tegen de provinciegrens alle grote talenten wil aantrekken. Daar waar Anderlecht in het verleden heel wat jong talent haalde, hebben ze nu ineens concurrentie. Maar er is ook de agressieve recruteringspolitiek van KRC Genk.

Weet u welk vertrek er het meeste pijn gedaan heeft bij de Brusselaars? Wel, dat was Konstantinos Karetsas. De 15-jarige aanvallende middenvelder stond ook in de belangstelling van Manchester City, maar verkoos een terugkeer naar Genk, waar hij geboren is. Jesper Fredberg geloofde rotsvast in hem, maar kon hem niet overtuigen.

Manzila, daar had hij minder last van. De entourage van de 10-jarige kwam met hallucinante eisen zijn kantoor binnengelopen. Daar moet je bij de Deen niet mee afkomen.

Verouderd

En de Genkies kijken nog rond bij RSCA. Hoe overtuigen ze hen? Met hun perfecte infrastructuur. Als u dezer dagen eens gaat rondkijken op de Academie van paars-wit zal u direct begrijpen waarom. Het is hopeloos verouderd. Nu gaat daar wel verandering in komen, want Anderlecht heeft fondsen vrijgemaakt om er serieuze veranderingen door te voeren.

Al gaan ze zich de verloedering van de Academie wel enkele generaties beklagen. Er is nog steeds veel talent, maar vooral in de jongere jeugdploegen. Of de doorstroom de komende jaren nog zo groot zal zijn, valt te betwijfelen. Van de RSCA Futures zijn er momenteel immers weinig klaar om al de stap te zetten. Ze hebben natuurlijk wel het voordeel van de talentenpoel die Brussel is.

En de eisen voor A-spelers gaan ook omhoog. "Je bent geen A-speler als je een paar keer ingevallen bent of een paar keer meegetraind hebt. Je bent A-speler als je bij de eerste ploeg contesteert voor een basisplaats", vertrouwde Fredberg ons onlangs toe.

In ieder geval moet Anderlecht er snel werk van maken, want ze zijn blijven stilstaan qua jeugdopleiding. En u weet: in voetbal is stilstaan achteruit gaan.