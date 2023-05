Het Gentse fenomeen en veel Union en Antwerp in ons Team van de week, maar ook Club, Westerlo en Standard

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we Paul Nardi op speeldag 3 van de play-offs. Hij deed een paar nuttige reddingen, goed voor een clean sheet. Daarbij ging hij zelfs even groggy na een tussenkomst.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke spelers. Burgess maakte twee goals voor Union, Clinton Mata was een scorend lichtpunt bij Club Brugge en Toby Alderweireld speelde zoals wel vaker de laatste maanden weergaloos.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vijf spelers. Cimirot was de man bij Standard, Van Den Keybus maakte een late gelijkmaker voor Westerlo. Teuma was de metronoom van Union (2 assists, 1 goal), terwijl Kums (2 assists) dat was voor Gent. En dan was het heel lastig kiezen tussen Stengs, die de match deed kantelen en Vermeeren die het beslissende doelpunt lukte.

Aanval

In de aanval kiezen we voor een zeer nuttige Janssen en het grote fenomeen Gift Orban, die met een hattrick opnieuw meesterlijk was. Ook Cuypers had overigens gekund.

Dat levert dan onderstaand elftal op: