Veel twijfels over aanstelling van Deila: "Doet denken aan twee andere grote fails"

Club Brugge heeft Ronny Deila aangesteld als nieuwe T1 voor volgend seizoen. Toch lijkt niet iedereen overtuigd van die keuze.

Ronny Deila maakte het voorbije seizoen het mooie weer bij Standard. Hij deed de club herrijzen, al kwamen ze ook van heel ver. De topmatchen in eigen huis waren heel goed, maar er werd ook verloren van Seraing en Kortrijk.

René Vandereycken heeft vooral veel bedenkingen bij de persoonlijkheid van Ronny Deila. Hij haalt er twee grote fails bij. “Een beetje hetzelfde gevoel als ik had bij Roberto Martinez en Scott Parker”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Vandereycken zou het verhaal snel gedaan kunnen zijn. “Deila stapt bij Standard in een project van drie jaar, maar is na tien maanden alweer weg. Ook dat overenthousiasme. Ik vrees ervoor dat het niet lang duurt.”

Over Deila had Vandereycken contact met Marvin Ogunjimi. “Hij heeft hem gehad als trainer in Noorwegen. Hij vond hem 'een halve zot, in de positieve zin', maar had ook zijn twijfels of dat bij Club Brugge zou aanslaan. Bij Standard lukt dat wel. Maar in Brugge? Volgens Ogunjimi is het geen match.”