Tedesco ging maandag weer achter Alderweireld aan en kreeg dit antwoord

Toby Alderweireld werd de kampioenenmaker van Royal Antwerp FC. In het feestgedruis liet hij weten dat hij het wel ziet zitten om toch weer Rode Duivel te zijn.

Na het WK in Qatar nam Toby Alderweireld afscheid als Rode Duivel, om zich volledig toe te leggen op Royal Antwerp FC. Afgelopen zondag kwam Alderweireld terug op die beslissing. Bondscoach Domenico Tedesco mocht hem altijd bellen, zo klonk het.

Op zijn persconferentie vanmiddag naar aanleiding van de bekendmaking van de selectie van de Rode Duivels liet Tedesco zijn licht schijnen over een verdere selectie van Toby Alderweireld bij de Rode Duivels.

“Ik heb Toby aan het werk gezien tegen Genk, waar hij sterk speelde. Ik heb ook zijn interview gelezen en hem naar aanleiding daarvan een bericht gestuurd”, aldus bondscoach Domenico Tedesco. “Ik vroeg hem of hij meende wat hij zei in het interview. Hij antwoordde: niet deze maand, maar we zullen zien in de toekomst.”

Tedesco blijft bijzonder op de vlakte over een nieuwe selectie van Alderweireld. Hij zegt dat de beslissing van Mega Toby wellicht in een vlaag van emoties na het behalen van de titel gebeurde. “De volgende selectie is voor september, dan zullen we zien. Laten we niet vergeten dat hij afzwaaide als Rode Duivel, maar de deur staat altijd open voor hem.”