Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Kompany - Gillet - Dessers - Ndayishimiye - Ito - Bongonda - Dolberg - Verbruggen

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Gillet - Dessers - Ndayishimiye - Ito - Bongonda - Dolberg - Verbruggen

Wordt Anderlecht-doelman herenigd met oude bekende? Déze club toont interesse in Bart Verbruggen

Bart Verbruggen was bij Anderlecht een van de weinige speler op niveau dit seizoen. Er is alvast een Premier League-club die concrete interesse toont in de Nederlandse doelman. (Lees meer)

Genk richt pijlen op voormalig Club-target: déze Chileen moet Genkse aanval versterken

Racing Genk zag vorig seizoen met Ito en Bongonda twee sterkhouders vertrekken. Nu ook Mike Trésor na een bijzonder sterk seizoen lijkt te vertrekken, willen de Limburgers actie ondernemen. (Lees meer)