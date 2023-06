Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Tielemans - Castagne - Olsen - Patris - Verbruggen - Veldman - Patris - Sakamoto

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Tielemans - Castagne - Olsen - Patris - Verbruggen - Veldman - Patris - Sakamoto

'Gent troeft Genk af voor flankspeler uit eigen competitie'

KAA Gent deed al een aantal interessante transfers, maar heeft nog meer op het oog. En ze lijken opnieuw beet te hebben. (Lees meer)

'Club Brugge gaat strijd aan met Anderlecht voor JPL-revelatie'

Wat goed is in de Jupiler Pro League komt snel. En dan heb je al snel de grote clubs achter je aan. Het is niet anders deze zomer. (Lees meer)

'Westerlo en Union SG zitten achter dezelfde spits aan'

De Belgische ploegen kruisen elkaar geregeld op de transfermarkt. Dat is nu ook het geval voor Westerlo en Union SG. (Lees meer)

'Arsenal gaat voor andere Belg nadat Tielemans voor Aston Villa kiest'

Youri Tielemans heeft zijn keuze gemaakt. Volgend seizoen speelt hij in de Premier League voor Aston Villa. (Lees meer)

'STVV heeft vijfde transfer beet, maar wil die niet bekendmaken'

STVV heeft een druk weekend achter de rug. De club haalde maar liefst vier spelers naar Stayen tijdens het Vaderdagweekend. (Lees meer)

Snel beklonken deal? 'Anderlecht doet tegenbod aan Burnley voor transfer Bart Verbruggen'

Vincent Kompany wil doelman Bart Verbruggen. Het is wel uitkijken welke prijs promovendus Burnley aan paarswit wil betalen. (Lees meer)