Toptalent legt uit waarom hij OH Leuven boven Anderlecht verkoos

Deze zomer was er toch een kleine verrassing toen bekend werd dat Anderlecht-target Ezechiel Banzuzi voor OH Leuven koos. De Vlaams-Brabanders konden hem een beter project voorleggen.

Banzuzi was dan ook snel overtuigd. Hij moest niet lang twijfelen. "Omdat ik hier meteen vertrouwen krijg. Ze boden zich meteen aan en wilden mij echt. Ook in een gesprek met de coach voelde ik veel vertrouwen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Nochtans kon de 18-jarige Nederlandse middenvelder ook bij Anderlecht terecht, waar ze een geschiedenis hebben met jonge talenten. "Dat speelde natuurlijk wel in mijn achterhoofd, maar het gaat om de toekomst en ik wilde de beste keuze voor mezelf maken. Dat was Leuven", legt hij uit.

Hij kreeg van Marc Brys meteen een basisplaats, wat laat vermoeden dat hij de juiste keuze maakte. "Dat ik hier sneller een basisplaats kon veroveren, heeft zeker een rol gespeeld. Bij Anderlecht moest ik beginnen bij de Futures."