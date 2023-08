Riemer heeft kritiek op STVV en JPL in het algemeen: "Zorg eens voor een algemene standaard"

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost aan Anderlecht om met drie punten uit Stayen te vertrekken. Een 6 op 9, daar hadden ze vooraf wel voor getekend. Ook Brian Riemer, die goed beseft dat het spel nog beter moet.

Riemer zag een sterk STVV. "We moesten vechten, want STVV legde een geweldige prestatie op het veld", aldus Riemer. "We hadden het er echt moeilijk mee. We vonden niet de juiste oplossingen om druk te zetten."

Toen Maxime Dupé gekwetst op de grond lag, stuurde Riemer bij. "We schoven één middenvelder hoger en toen ging het beter. We konden de bal vroeger veroveren verplichtten STVV om de bal weg te trappen waardoor we de tweede bal konden winnen. Maar het veld maakte de transitie moeilijk."

En over dat veld had hij wel nog wat te zeggen. Het kunstgrasveld van STVV is voor hem 'not done' in de hoogste klasse. "Ik heb het hier niet over spelen op een natuurveld of op een kunstgrasveld, maar wel over een standaard die er zou moeten zijn."

"Er is hier een hoog niveau en een goed product in deze competitie. Maar de velden zijn niet op niveau. De afmetingen zijn niet hetzelfde of het ligt er slecht bij", verwees hij ook naar Seraing en Union. "En hier ligt het gras plat. Een kunstgrasveld is geen probleem, maar na er een bepaald aantal uren op gespeeld te hebben, zou het wel vervangen moeten worden. Het gaat om de kwaliteit!"