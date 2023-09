Mark van Bommel komt met verrassende update over Toby Alderweireld

Toby Alderweireld blesseerde zich in Athene aan de schouder. Hij zou een drietal weken afwezig zijn.

De schouder van kapitein Toby Alderweireld ging uit de kom en moest in het ziekenhuis weer op zijn plaats gezet worden. Een afwezigheid van drie weken klonk het, waardoor de eerste groepsmatch tegen FC Barcelona in het gedrang kwam.

Op zijn persconferentie van vandaag had trainer Mark van Bommel echter opvallend nieuws te melden, in aanloop naar het duel van vrijdag tegen Westerlo.

“Toby kan spelen. Of we dat doen, en hoe lang... Dat bekijken we nog”, vertelde Van Bommel. “We spelen zeven wedstrijden in 24 dagen. Het wordt heel druk, en we willen iedereen fit houden.”

De kans lijkt dan ook bijzonder klein dat Van Bommel vrijdag risico zal nemen met Alderweireld, met de match van dinsdag in het verschiet. De versnelde terugkeer is alvast een stevige opsteker voor The Great Old.