KVC Westerlo komt met duidelijk statement en heeft goed nieuws voor supporters

KVC Westerlo won afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd tegen KV Kortrijk. Ze willen nu graag hun supporters belonen voor hun steun.

Zo zal de club de busritten naar RWDM gratis maken. Dat meldt de club zelf via officiële kanalen. De Kemphanen reizen 21 oktober naar Brussel voor deze wedstrijd.

Ze maakten aan het begin van hun Facebook-bericht ook een duidelijk statement: 'Wij zen gen zotten, wij zakken ni'.

"Met jullie in de tribunes, spelen wij elke match met 12 tegen 11. KVC Westerlo zorgt dan ook voor gratis busvervoer voor de uitwedstrijd tegen RWDM. Bij deze match is er combiregeling van toepassing. De regeling om de match bij te wonen, loopt dan ook via de supportersclubs. Ook als niet-lid kan je jezelf inschrijven voor deze verplaatsing", klonk het verder.