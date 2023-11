Werkt Overmars achter de schermen aan absolute toptransfer? 'Antwerp wil voormalige sterkhouder van Ajax naar Bosuil halen'

Marc Overmars haalde de voorbije seizoenen al enkele klinkende namen naar de Bosuil. En ook een volgende in het rijtje lijkt op komst. Draagt Donny van de Beek na de jaarwisseling het shirt van een Belgische topclub?

Eén ding is zeker: Donny van de Beek zal Manchester United verlaten in januari. Manchester United betaalde in 2020 nog 44 miljoen euro voor de middenvelder, maar hij kon op Old Trafford nooit zijn stempel drukken.

Ook deze zomer geraakte van de Beek uiteindelijk niet weg. Nochtans werd hij in laatste instantie aangeboden bij Antwerp FC en… RSC Anderlecht. Beide Belgische topclubs hadden echter geen zin om snel-snel zo’n transfer te regelen.

Antwerp of... Anderlecht?

Volgens de Engelse media heeft Marc Overmars het dossier sindsdien echter niet losgelaten. Werkt The Great Old achter de schermen al aan de komst van de voormalige aanvaller van AFC Ajax? De kans is alvast niét klein.