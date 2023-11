Vandenbempt heeft een wel heel duidelijke boodschap over Riemer na topper tegen KAA Gent

KAA Gent en RSC Anderlecht speelden zondag de topper van de speeldag. Die wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.

Het duel tussen KAA Gent en RSC Anderlecht was een spannend kijkstuk, maar voor analist Peter Vandenbempt was het de topper van de grote teleurstelling.

“Anderlecht koos ervoor om stevig te verdedigen”, klinkt het bij Sporza. “Volgens Hein Vanhaezebrouck parkeerde het zelfs een dubbele bus. Dat deed Anderlecht zo goed, dat KAA Gent ondanks het balbezit en overwicht nauwelijks aan kansen raakte.”

De uitleg die Brian Riemer gaf kon Vandenbempt alvast niet bekoren. “Riemer vertelde dat hij voor die aanpak koos door de lastige week die Anderlecht beleefde. Met name door de fitheid van Jan Vertonghen en Thorgan Hazard. Dat vind ik toch een magere uitleg.”

Het spel van Anderlecht was volgens Vandenbempt opnieuw een stap terug in vergelijking met de voorbije weken. “Het getuigt van weinig vertrouwen vanwege de trainer om buitenshuis mee te kunnen voetballen in een topper.”

“Het is duidelijk dat Brian Riemer resultaten wil én een prijs. Dat hoeft dan niet de publieksprijs te zijn. Anderlecht verdedigde wel sterk met Vertonghen en Debast achterin en ook Rits zijn rol voor de defensie was niet te onderschatten.”