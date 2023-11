Gert Verheyen houdt zich niet in en gooit details van zijn seksleven op tafel

Na Toby Alderweireld was het woensdag aan Gert Verheyen in de Slimste Mens ter Wereld. En die laatste nam duidelijk geen blad voor de mond.

Quizzen is niks voor Gert Verheyen, zo gaf hij zelf mee, en dat werd inderdaad heel erg duidelijk woensdagavond. Na één aflevering moest hij al vertrekken in de Slimste Mens ter Wereld.

Al zullen de kijkers van het programma hem vooral herinneren na wat hij allemaal over zijn seksleven vertelde. Aanleiding was een vraag over het paargedrag van kikkers.

Daarin werd gesteld dat vrouwtjes doen alsof ze dood zijn als ze geen zin hebben in seks en Gert Verheyen gooide heel wat details uit zijn eigen belevenissen op tafel.

Aan zijn vriendin laat hij wel eens horen dat hij moe is als hij geen zin heeft. “Of gewoon direct uit bed stappen, ‘s morgens vroeg”, vertelt Verheyen. “Bij ons is het nogal dikwijls ‘s ochtends, niet ‘s avonds. Dus als ge ‘s ochtends maakt dat ge uit bed zijt, zijt ge vrij.”

“Maar als ik goesting heb, dan blijf ik wel snoozen”, voegde Verheyen er nog aan toe. In de finale moest de voetbalanalist de duimen leggen tegen Charlotte en zo bleef zijn passage bij slechts één aflevering, al zal die wel niet snel vergeten worden.