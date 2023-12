Franky Van der Elst leeft mee met Glen De Boeck: "Dat is pijnlijk"

Glen De Boeck werd eerder deze week ontslagen bij KV Kortrijk. Na zijn ontslag ging het vooral over zaken die weinig met voetbal te maken hadden.

Toen De Boeck nog trainer was bij KV Kortrijk, werd hij af en toe aangepakt door analisten. Die hadden het dan bijvoorbeeld over zijn kledingkeuze. Op Franky Van der Elst zou De Boeck ook nog niet zo goed gezind zijn.

"Goh ja. Omdat ik het in de Foxpop eens over zijn assistent had, die de vest van De Boeck over zijn arm had hangen zoals een ober", vertelde Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Een beetje humor moet toch kunnen?"

"Voor de rest was dat een heel evenwichtige analyse, ik heb nooit de intentie gehad om de persoon Glen De Boeck onderuit te halen. Waarom zou ik ook? Ik ken die mens amper. Enfin, blijkbaar hebben we wel eens samen een WK gespeeld, maar daar herinner ik me niet veel meer van. Er valt niks bij te leggen", gaat de ex-Rode Duivel verder.

Van der Elst vindt voelt wel mee met De Boeck. "Ik vind het wel jammer dat hij ontslagen is. Als je na vier jaar weer in het voetbal stapt en je ligt twee maand later buiten: da’s pijnlijk."