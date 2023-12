Kersvers trainer Rik De Mil schetst de rauwe realiteit bij Westerlo

Rik De Mil is sinds deze week de trainer van Westerlo. Veel tijd om de match tegen KAS Eupen voor te bereiden had hij niet.

Goed 72 uur had Rik De Mil om zijn ploeg klaar te stomen voor de eerste opdracht. Meteen ook een cruciaal duel tegen KAS Eupen, al moeten we geen wereldschokkende veranderingen van de nieuwe trainer verwachten.

De vurige wens van De Mil is heel erg duidelijk. “Ik hoop dat we beter zullen voetballen, maar het zou naïef zijn om te denken dat we al champagnevoetbal gaan spelen. Om uit deze situatie te geraken, moeten we eerst vechten én punten pakken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“We mogen wel niet alleen aan winnen of verliezen denken. Doe je dat wel, dan ben je de ene week euforisch en een week later diep ontgoocheld. Mentaal is dat heel zwaar. Ik heb hier een goede groep aangetroffen die heel graag wil. Alleen merk ik dat er ook angst in de kleedkamer is.”

De situatie is niet wat alles en iedereen ervan verwacht had en dat heeft zijn gevolgen. “Angst zorgt voor onzekerheid, ook op het veld. Het is nu aan ons om voor meer structuur en zekerheid te zorgen. We moeten een sterke band creëren, ervoor zorgen dat er geen eilandjes gecreëerd worden. Anders ga je rechtstreeks de dieperik in.”

De conclusie is heel erg duidelijk voor De Mil. “De komende weken kunnen we met een vechtersmentaliteit punten pakken, maar de realiteit is dat we op lange termijn beter moeten voetballen”, besluit hij.