Vandenbempt ziet iets opvallends bij Mark van Bommel

Acht punten op Anderlecht en twaalf op Club Brugge. De voorsprong van Union SG blijft groot, al moet je ook rekening houden met de puntendeling.

Union SG blijft onbetwist de leider in de Jupiler Pro League, meteen achter de koploper lijkt er met Club Brugge maar één ploeg die echt nog meedoet voor de titel.

“Het is vooral de kwaliteit van Club Brugge die intussen opvalt. Het gemak waarmee het wedstrijden controleert en afmaakt. Tegen Charleroi was het voetbal ook gewoon zeer goed”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza.

De teller bij Thiago staat ondertussen op 17 goals in 11 wedstrijden en Club Brugge zit als ploeg ook in een opwaartse spiraal. “De zakelijkheid en het realisme waarmee het indien nodig uitpakt, zoals in de tweede helft tegen AA Gent, zorgen ervoor dat het allemaal goed loopt.”

En Vandenbempt verwacht dat blauwzwart nog beter zal worden de komende weken, al hebben ze dat ook te danken aan de breedste en sterkste spelerskern.

Vooral bij de regerende kampioen ziet Vandenbempt dat de frustratie groeit nu de spoeling wel heel erg dun wordt. “Coach Mark van Bommel kan zijn ergernis nog nauwelijks verbergen”, besluit Vandenbempt.