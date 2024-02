Smet en Laforge niet gestraft voor blunders: dit zijn de aanduidingen voor de komende wedstrijden

Speeldag 25 komt eraan. Met nog zes wedstrijden te gaan in de reguliere competitie zullen alle clubs nog een paar laatste inspanningen moeten leveren om zo hoog mogelijk te eindigen. De scheidsrechters voor speeldag 25 zijn bekendgemaakt.

Vrijdag 9 februari trappen STVV en KV Kortrijk de nieuwe speeldag op gang in Stayen. Wim Smet, die afgelopen weekend onder vuur werd genomen tijdens Anderlecht-KAA Gent wegens enkele discutabele beslissingen, zal hier scheidsrechter zijn. Lawrence Visser helpt hem vanuit Tubeke.

Zaterdag 10 februari ontvangt Standard OH Leuven om 16u00 in Sclessin. Wesli De Cremer is scheidsrechter van dienst en Nathan Verboomen zal hem bijstaan als VAR. Iets meer dan twee uur later neemt KVC Westerlo het op in het Dudenpark tegen Union SG. Kevin Van Damme moet de wedstrijd in goede banen leiden, bijgestaan door Brent Staessens als VAR.

Weer 2,5 uur later neemt Club Brugge het op tegen KAS Eupen. Jan Boterberg trekt zijn scheidsrechterspak aan en Nicolas Laforge kan als videoref helpen.

Een dag later, op zondag, reist Antwerp om 13u30 af naar RWDM. Jonathan Lardot zal hier ref zijn met Ken Vermeiren die hem eventueel naar het VAR-scherm kan roepen. Om 16u00 speelt KRC Genk tegen KV Mechelen in het AFAS Stadion. Bram Van Driessche is scheidsrechter van dienst, geholpen door Wim Smet vanuit Tubeke.

Charleroi ontvangt later op de dag Anderlecht. Erik Lambrechts werd aangeduid als scheidsrechter met Bert Put die hem bij zal staan als VAR. Om de speeldag af te sluiten neemt KAA Gent het thuis op tegen Cercle Brugge. Lothar D'Hondt zal de wedstrijd in goede banen proberen te leiden met Jasper Vergoote als VAR erbij.

Nog leuke affiches in de Croky Cup

Woensdag 7 februari neemt Club Brugge het op tegen Union SG in de heenwedstrijd van de halve finales in de Croky Cup. Bram Van Driessche is scheidsrechter en Bert Put zal VAR zijn.

Een dag later, op donderdag 8 februari mag de verrassing van de halve finales, KV Oostende, het opnemen tegen Antwerp in eigen huis. Nathan Verboomen zal deze partij fluiten met Jasper Vergoote die hem als VAR zal helpen.