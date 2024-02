Ex-speler is heel erg duidelijk over titelkansen van RSC Anderlecht

Anderlecht bekleedt momenteel de tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League. Het is uitkijken of zij Union SG het vuur aan de schenen kunnen leggen.

De reguliere competitie van de Jupiler Pro League zit er op enkele wedstrijden na volledig op. Daarna worden de punten gehalveerd en kan de jacht op competitieleider Union SG helemaal ingezet worden. Er wordt vooral gekeken naar Club Brugge als grote uitdager voor de Brusselaars, maar ook eerste achtervolger RSC Anderlecht heeft de nodige adelbrieven in handen om de buren het vuur aan de schenen te leggen. Al is de wil bij Union ook gigantisch groot, nu ze al twee jaar net naast de hoofdprijs grijpen. Derde keer goede keer dan maar voor de troepen van trainer Alexander Blessin? Ex-Anderlechtspeler Olivier Suray is alvast duidelijk over het lot van paarswit. Geen titel voor RSC Anderlecht “Anderlecht wordt geen kampioen”, klinkt het meteen bij Sudinfo. “Het ontbreekt de club aan consistentie, regelmaat. Ondanks de afwezigheden bij Union is er samenhang in deze groep. Ze geven allemaal 200%.” Union SG heeft volgens hem de beste papieren om de titel binnen enkele maanden helemaal veilig te stellen. “Zelfs tijdens moeilijke uitwedstrijden domineren ze en mikken ze op de overwinning. Union zal kampioen worden en verdient deze titel.”