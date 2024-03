Tien jaar later: Batshuayi kijkt uit naar duel tegen... ex-ploegmaat bij Union SG

Michy Batshuayi is terug in België. Het is maar liefst 10 jaar geleden dat hij in clubverband nog een wedstrijd in ons land speelde.

Het zal vanavond in het Lotto Park, tegen Union SG in de Conference League, een vreemd gevoel zijn voor Michy Batshuayi om na al die jaren in clubverband weer een wedstrijd te spelen in een Belgisch voetbalstadion. Batshuayi vertrok in 2014 bij Standard en kijkt enorm uit naar de wedstrijd van vanavond tegen Union SG. “Ik voel vreugde en opwinding. Ik kijk ernaar uit en ben blij dat mijn vrienden en familie er zullen bijzijn in de tribune”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Batshuayi en Moris waren ploegmaten bij Standard Vrienden en familie doet altijd deugd aldus onze landgenoot die nu voor Fenerbahce speelt. “Daarom dat ik zoveel zin heb. Ik ben hier opgegroeid dus wil ik extra goed presteren.” Batshuayi haalt ook één van de spelers van de competitieleider uit met wie hij nog goed contact heeft, een link die veel mensen wellicht niet meer kennen tussen de twee spelers die vanavond tussen de lijnen zullen staan. “Ik ken ook Anthony Moris goed van onze tijd bij Standard. Het zal een blij weerzien zijn. Het parcours dat hij sindsdien heeft afgelegd, is straf. Veel respect voor hem. Al zullen we geen cadeaus uitdelen zodra de scheidsrechter de wedstrijd op gang heeft geblazen.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Union SG - Fenerbahçe live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.