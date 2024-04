'Topclubs zijn dan toch een pak flexibeler dan gedacht over competitiehervorming en dit is de deadline voor beslissing over nieuw format'

De competitiehervorming van de Jupiler Pro League staat opnieuw hoog op de agenda. De Belgische profclubs verzamelden gisteren om het debat te starten. Maar wat zijn de standpunten van de diverse clubs?

De nieuwe gebouwen van de Pro League in Diegem waren gisteren het decor voor de eerste discussies. Alle Belgische profclubs kregen in drie groepen de kans om hun zegje te doen over de (on)zin van een nieuw competitieformat.

De aanleiding? In maart kwamen de zogenaamde G8 - dat zijn RSC Anderlecht, Club Brugge, Antwerp FC, KRC Genk, KAA Gent, Union SG, Standard en Sporting Charleroi - met een voorstel op de proppen om de Jupiler Pro League te hervormen.

© photonews

Dat voorstel met veertien clubs én play-offs zonder halvering van de punten was er vooral eentje om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Het Laatste Nieuws weet dat niet alle voorgenoemde clubs helemaal achter dat format staan.

De standpunten van bepaalde topclubs zijn vooral een pak flexibeler dan aanvankelijk gedacht. Club Brugge maakt er geen geheim van dat ze de play-offs liever vandaag dan morgen afschaffen. Ook Anderlecht is niet langer tegen een competitie zonder.

Wanneer treedt het nieuwe competitieformat in voege?

Het vertrek van Ivan De Witte - hij was dé founding father van het hele systeem met play-offs - zorgt ervoor dat Gent wil nadenken over de opties, terwijl Antwerp nog steeds geen duidelijk standpunt kan of wil innemen.

Voor alle duidelijkheid: een doorbraak in de gesprekken is er nog niet. In 2025 start een nieuwe cyclus van het televisiecontract. In dat opzicht - en om een overgangsjaar in te calculeren - willen de clubs voor de zomer knopen doorhakken.