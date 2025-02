"Hij krijgt soms niet de lof die hij verdient": Genk-verdediger Matte Smets enorm lovend over ploegmaat

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Gouden Schoen wordt uitgedeeld op dinsdag. Genk-verdediger Matte Smets blikte al even vooruit.

KRC Genk boekte afgelopen weekend een 1-0 zege tegen Beerschot. De Limburgers waren beter en de buit is binnen voor hen. Meer niet.

Woensdag wacht de belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge. Dan komt blauw-zwart naar de Cegeka Arena voor de terugmatch in de halve finale van de Croky Cup. Genk moet een 2-1 achterstand inhalen.

Tussendoor is er nog wat entertainment met de Gouden Schoen. Die wordt dinsdagavond uitgereikt, net als alle andere prijzen die erbij horen. Matte Smets dacht alvast even na over zijn kansen om 'Belofte van het Jaar' te worden.

"Er zijn veel jonge goede spelers dit jaar. Ik denk dat wel ergens in de top 3 of top 5 zal zitten. Winnen? Dat weet ik niet zeker. De datum valt wel lastig. Vanwege de match is het moeilijk om te gaan", vertelde hij.

Voor de Gouden Schoen zelf noemt hij ook namen. "Vanaken gaat er zeker ergens tussen zitten. Tolu is nu ook wel goed bezig hier, en Bryan doet het ook heel goed. Ik vind dat hij soms niet de lof krijgt die hij verdient."

"Het is een stille werker, en als je hem mist dan verdwijnt de motor van het team ook. Mensen zien dat niet altijd, omdat het misschien niet zo spectaculair is, maar hij is een heel belangrijke schakel", besuit hij.