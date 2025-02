Club Brugge gefrustreerd over kalenderdruk en competitieformat: als dit relatief simpel verzoek al onmogelijk blijkt, wat dan met formatdiscussies?

Club Brugge botste op een muur bij de Pro League en KBVB met hun vraag om de uitwedstrijd tegen STVV te verplaatsen. De match valt net tussen de cruciale Champions League-duels met Atalanta, maar een wijziging bleek onmogelijk.

Verschillende (top)clubs verzetten zich, en de regelgeving bood geen uitweg. Dit illustreert hoe moeilijk het in de Pro League is om tot een akkoord te komen, wat de discussie over het competitieformat opnieuw aanwakkert.

Volgens het reglement mogen clubs enkel in augustus een match verplaatsen omwille van Europese verplichtingen of in de knock-outfase na de groepsfase, en dan enkel naar de maandag van hetzelfde weekend, weet HLN. Club Brugge argumenteerde dat hun match tegen Atalanta in feite een tussenronde was en dus onder deze regel zou kunnen vallen. De Pro League en KBVB zagen dat echter anders en wezen het verzoek resoluut af.

Opvallend was dat niet alleen de Pro League, maar ook andere 1A-clubs zich tegen de aanvraag van Club Brugge keerden. Zowel clubs die strijden tegen degradatie, zoals KV Mechelen, als titelkandidaten zoals Union, spraken zich uit tegen een aanpassing. Dat laatste is merkwaardig, aangezien Union zelf nog actief is in Europa. Het toont aan hoe complex de belangen in de competitie zijn, en hoe weinig eensgezindheid er is over dit soort dossiers.

De situatie onderstreept ook de bredere problemen met het Belgische competitieformat en de drukke kalender. Terwijl buitenlandse clubs zoals Ajax en Feyenoord recent hun competitiewedstrijden mochten uitstellen om beter voorbereid te zijn op Europese duels, is dat in België nauwelijks mogelijk. Hier is simpelweg geen ruimte in de kalender om wedstrijden te verplaatsen, waardoor Belgische clubs vaak benadeeld worden ten opzichte van hun Europese tegenstanders.

De hele discussie rond de STVV-wedstrijd is een voorbode van de nakende stemming over het competitieformat. Het is duidelijk dat de meningen sterk verdeeld zijn, en dat zelfs een relatief eenvoudige beslissing zoals een matchverplaatsing al tot grote onenigheid leidt.

Als de Pro League en de clubs geen consensus vinden over dit soort kwesties, beloven de komende debatten over de competitiehervorming nog veel moeilijker te worden.