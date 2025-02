Dendoncker vindt niet dat Union beter was dan Anderlecht en zegt waar het dan wel aan ligt: "Moeten we toch eens bekijken"

Leander Dendoncker weet het even ook allemaal niet meer. Hij vond niet dat Union beter was dan Anderlecht, maar na 90 minuten prijkte wel een 0-2 op het scorebord.

Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. "Waarom Anderlecht deze wedstrijd verloren heeft? Goeie vraag. Ik denk niet dat Union beter was in de eerste helft", is het eerste oordeel van Dendoncker voor de camera van DAZN. Het was dan zoeken naar een verklaring voor het uiteindelijke resultaat. "Union was heel efficient: één kans werd meteen één goal."

Bij de rust waren er uiteraard nog 45 minuten om één en ander recht te zetten. "In de tweede helft hadden we een paar goede kansen, zeker op het einde. Wij maken de kansen niet af, zij wel. We weten hoe Union speelt", verwijst Dendoncker naar de directe speelstijl van USG. "Voor hen heeft het opgeleverd. Wij zijn niet efficiënt geweest voor doel".

Pijnpunt bij Anderlecht

Het gebrek aan efficiëntie, zowel op defensief als offensief vlak, is een pijnpunt bij Anderlecht. " Dat is toch iets dat we moeten bekijken. Bij de 0-1 mag Union ver met de bal oprukken en de man die scoort (Khalaili, red.) wordt niet opgepikt door onze verdediging. Dit zijn goals die ons heel zuur opbreken." Het openingsdoelpunt gaf deze partij inderdaad een zekere wending.

Union is het tyep ploeg die ook de kleine, belangrijke zaken verzorgt en zo een topaffiche naar zijn hand kan zetten. "Zij houden wel die nul en zijn heel goed georganiseerd. Union was niet beter, maar je moet in zo'n wedstrijden efficiënt zijn." Dat was Anderlecht dan toch onvoldoende, zeker bekeken over de volledige 90 minuten.

Anderlecht moet meer creëren

Daar hamert Dendoncker dus op, al mag er toch ook eens naar de offensieve creativiteit gekeken worden. Die bleef tegen Union ook ondermaats.