Amuzu is niet alleen: deze ex-JPL-speler met Belgische roots schittert ook in Brazilië

Herinner je Wanderson nog? De voormalige voetballer van Beerschot en Lierse maakt nu het mooie weer in Brazilië.

Toen Francis Amuzu zich bij Gremio voegde, zorgde hij ervoor dat hij de Belgische media-aandacht niet hoefde te delen. Toch is dit maar gedeeltelijk waar, want er is nog een andere Belgische speler die in Brazilië het mooie weer maakt.

Wanderson, de 30-jarige Belgische-Braziliaan en zoon van Wamberto (voormalig aanvaller van Seraing, Standard en Bergen), was in de lokale media te vinden vanwege zijn transfer van Internacional Porto Alegre (de grote rivaal van Gremio) naar Cruzeiro.

Wanderson chegou nesta sexta e falou com a TV Cruzeiro! Confira o vídeo completo no canal do YouTube! 🦊



Zijn tweede club in Brazilië

Ondanks zijn geschatte marktwaarde van zes miljoen euro, tekende Wanderson gratis bij Cruzeiro, waar hij zich aansloot bij Yannick Bolasie, die ook een contract van twee jaar ondertekende.

Wanderson werd opgeleid bij Beerschot, waar hij zijn professionele debuut maakte in de Jupiler Pro League in het seizoen 2012/2013. Daarna speelde hij zo'n zestig wedstrijden in België voor Lierse.

Na enkele uitstapjes naar Getafe en Salzburg, tekende de rechtsbuiten voor acht miljoen bij Krasnodar. Uiteindelijk werd de wens om zijn Braziliaanse roots te ontdekken te sterk, wat leidde tot zijn transfer naar Cruzeiro.