Jan-Carlo Simic begreep Vincent Janssen niet: "Ik vroeg hem waarom"

Jan-Carlo Simic, de 19-jarige verdediger van Anderlecht, heeft een unieke kijk op zijn rol op het veld. In HLN benadrukte hij hoe belangrijk een goed getimede tackle voor hem is.

"Een cruciale tackle is nóg beter dan scoren! I love it so much", zegt de jonge verdediger, die zichzelf niet zomaar beperkt tot het verdedigen. "Die tackle op Vincent Janssen in de eerste minuut tegen Antwerp, dat was genieten. Het voelde echt goed."

Simic staat bekend om zijn sportieve en agressieve speelstijl, maar hij houdt niet van trash talk. "Ik doe nooit aan thrashtalking en spreek tegen tegenstanders alsof we vrienden zijn", legt hij uit.

Toch was Janssen niet blij met de tackle en vroeg Simic zich af waarom. "Hij werd kwaad. Ik vroeg aan hem waarom en plots kregen we allebei een gele kaart. Nergens voor nodig," lacht Simic. Volgens hem is een stevige, correcte tackle juist iets dat energie geeft, niet alleen aan hemzelf, maar ook aan het hele stadion. "Dat kan een momentum creëren,", voegt hij eraan toe.

Als het gaat om de spitsen waar hij dit seizoen het meeste moeite mee had, is Simic heel duidelijk. "Tolu Arokodare van Racing Genk en Ikwuemesi van OH Leuven, die zijn twee meter groot. Het is moeilijk om tegen hen duels te winnen", geeft hij toe.

Hoewel hij fysieke kracht niet uit de weg gaat, lijkt Simic niet echt onder de indruk van de voetballende vaardigheden van de meeste spitsen die hij dit seizoen heeft geconfronteerd. "Er is niet één spits die me als tegenstander voetballend heeft omver geblazen of die ‘next level’ is", zegt Simic met een knipoog.

Desondanks kijkt hij naar één ploegmaat als hem gevraagd wordt wie indruk maakte. "Kasper Dolberg is wel een héél goede voetballer", zegt Simic, al voegt hij lachend toe: "Maar op training verstopt hij zich voor mij."