'Renard heeft beet: akkoord gevonden en miljoenenspits wordt absoluut koopje'

Anderlecht heeft een tijdje geleden de pijlen gericht op een Servisch toptalent, Mihajlo Cvetkovic. Hij ligt momenteel nog onder contract ligt bij Cukaricki in zijn thuisland, maar zou op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Dit seizoen scoorde de 18-jarige zeven doelpunten in 26 wedstrijden. Daarmee had hij zich in de kijker gespeeld van heel wat teams, waaronder Köln, Nürnberg, Malmö en nog een aantal andere teams.

