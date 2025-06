Héél grote verandering in VAR-systeem voor volgend seizoen dat de fans graag zullen horen

Vanaf het seizoen 2025/2026 introduceert de Belgische voetbalbond samen met de Pro League een vernieuwde VAR-technologie. Centraal staat de invoering van een semiautomatische buitenspellijn die de tijdsduur van VAR-interventies gevoelig moet inkorten.

Het doel is om de interventies terug te brengen naar 30 à 45 seconden. Voor dit geavanceerde systeem wordt een investering van 15 miljoen euro gedaan. Dankzij nieuwe tactische camera’s die per beeldframe tot 10.000 datapunten registreren – een enorme sprong tegenover de 50 van voorheen – zullen clubs uiterst precieze data kunnen verzamelen over elke beweging van spelers. Dit geldt niet enkel voor de Jupiler Pro League, maar ook voor de Challenger Pro League, de Lotto Super League en zelfs jeugdteams vanaf U13.

Een belangrijke troef is het Genius IQ-systeem, dat met de verzamelde data een volledig virtueel veld reconstrueert, inclusief digitale modellen van alle spelers. Bij twijfel over buitenspel kiest de artificiële intelligentie automatisch de beste camerahoek en het optimale beeldmoment. De rol van de menselijke operator blijft cruciaal: die moet controleren of alles correct geselecteerd is en of het digitale model klopt.

Tijdens de zomermaanden worden operatoren intensief opgeleid in het gebruik van deze nieuwe technologie. Tegelijkertijd worden richtlijnen uitgewerkt voor situaties waarin de technologie niet correct functioneert. Zo wil men klaar zijn voor een foutloos gebruik vanaf de eerste speeldag.

Een opvallende nieuwigheid is dat de zogenaamde buitenspelmuur live kan worden meegegeven aan tv-kijkers, iets wat tot nu toe enkel in de Premier League gebruikelijk was. België is hiermee dus pionier op het Europese vasteland. “We willen niet de grootste, maar de slimste competitie zijn,” zegt Pro League-CEO Lorin Parys ambitieus.

Ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot is enthousiast over de vernieuwing. Volgens hem zal de combinatie van AI en semiautomatische beslissingen niet alleen zorgen voor snellere VAR-momenten, maar ook voor accuratere uitspraken op het veld. Een stap vooruit richting meer transparantie én minder discussie.