Club Brugge wil Chemsdine Talbi vervangen met smaakmaker van... Anderlecht!

Chemsdine Talbi lijkt op weg naar de Premier League. Promovendus Sunderland zou hem voor meer dan twintig miljoen gaan aantrekken. Om zijn vertrek op te vangen, kijkt Blauw-Zwart naar een speler die vorig seizoen nog voor Anderlecht speelde.

Club Brugge is op weg om opnieuw langs de kassa te passeren. Maxim De Cuyper leverde al vele miljoenen op en ook Chemsdine Talbi zal de nodige centen in het laatje brengen. Hij lijkt steeds dichter te staan bij het Engelse Sunderland.

Als het effectief tot een transfer komt, zal Club Brugge op zoek moeten gaan naar een waardige vervanger voor Talbi. In die zoektocht is het beland bij een speler die het voorbije seizoen nog het mooie weer maakte bij... Anderlecht.

Edozie naar Club Brugge?

Want de Bruggelingen willen naar verluidt Samuel Edozie binnenhalen. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. De winger speelde het afgelopen seizoen voor Anderlecht op huurbasis van het ondertussen naar de Championship gedegradeerde Southampton.

De verhuurperiode van Edozie was er één zonder aankoopoptie en dus keerde de Engelsman terug naar Southampton. Maar hij zou de Engelsen nu dus opnieuw kunnen gaan verlaten. Club bekijkt of het de flankaanvaller definitief kan binnenhalen en is de onderhandelingen met de Engelsen alvast begonnen.

Edozie was één van de lichtpuntjes bij Anderlecht het voorbije seizoen. Hij bracht de supporters geregeld in vervoering met versnellingen en leuke dribbels. Hij wist vier doelpunten te scoren en gaf daarbovenop ook nog zes assists. Het zou wel een spraakmakende overstap kunnen worden, ook al gaat het niet om een rechtstreekse transfer tussen beide rivalen.