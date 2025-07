Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Talbi - Colassin - Angulo

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Talbi - Colassin - Angulo

Done deal! Chemsdine Talbi naar Sunderland en dit is de som die Club Brugge ervoor incasseert

Club Brugge en Sunderland zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van Chemsdine Talbi. De 19-jarige flankaanvaller trekt, indien hij slaagt voor zijn medische tests, naar de Premier League. De Engelse promovendus betaalt meer dan 20 miljoen euro voor het jeugdproduct van blauw-zwart. (Lees meer)

Mee degraderen met Beerschot was geen optie: JPL-club pikt ex-Anderlecht-talent op

Sporting Charleroi staat op het punt om een oude bekende binnen te halen. Antoine Colassin, geboren in Charleroi en daar ook opgeleid, zou in de komende uren officieel voorgesteld worden als nieuwe aanwinst van de Zebra's. De overgang is volgens Sudinfo zo goed als rond. (Lees meer)