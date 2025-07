Vader Kurt onthult: dit is waarom Jelle Bataille niet naar KRC Genk of KV Mechelen trok en voor Israël koos

Jelle Bataille tekende verrassend bij Maccabi Haifa. Een opvallende keuze, gezien de situatie in Israël. Zijn vader Kurt gaf uitleg, en onthulde ook dat er twee JPL-clubs een optie waren.

Jelle Bataille vertrok deze zomer verrassend bij Antwerp. Niet veel later volgde nog meer opmerkelijk nieuws rond de vleugelverdediger: hij tekende bij Maccabi Haifa.

Niet meteen de club die je verwacht, zeker met het conflict tussen Israël en Palestina. Vader Kurt Bataille geeft wat meer uitleg bij de keuze. "Het is heus niet zo dat die hele oorlogssituatie ons koud laat en wij in ons eigen wereldje leven", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Wij vinden ook erg wat daar aan de hand is en voelen ook mee, maar Jelle is voetbalprof en voor hem betekent dit in de eerste plaats werk", gaat Kurt, die ook T2 is bij KV Kortrijk, verder. Hij vertelt dat er twee JPL-clubs interesse hadden.

"Er waren meerdere alternatieven. Racing Genk was een piste voor Jelle, maar dan moest El Ouahdi wel eerst vertrekken en intussen zit hij er nog altijd. Fred Vanderbiest belde voor KV Mechelen, maar Jelle was een vrije speler en wilde niet minder gaan verdienen dan bij Antwerp", klinkt het.

"En toen kwam Maccabi Haifa. Lior Refaelov had gebeld en wilde Jelle er absoluut bij. Toen wij dat hoorden, zaten we natuurlijk ook met vraagtekens. Wie tegenwoordig over Israël hoort, moet toch even slikken. Het bleek echter om een topcontract voor drie jaar te gaan en er is niks aan het toeval overgelaten. Alvorens Jelle tekende, is hij met zijn vriendin drie dagen ter plaatse geweest en het bleek er heel rustig en veilig", besluit Kurt Bataille.