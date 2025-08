🎥 José Mourinho in tranen na het overlijden van voormalig Standardspeler Jorge Costa

Fenerbahçe staat deze week tegenover Feyenoord in de kwalificatierondes van de Champions League. Maar de persconferentie van José Mourinho werd vooral gekenmerkt door de tranen van de Portugese coach.

Het Portugese voetbal is in rouw sinds dinsdag: Jorge Costa, voormalig kapitein van FC Porto die aan het einde van zijn carrière bij Standard Luik speelde, is overleden aan een hartstilstand. Een nieuwsbericht dat vooral José Mourinho heeft geraakt, zijn coach bij Porto waarmee hij de Champions League won.

Tijdens een persconferentie, voorafgaand aan Feyenoord-Fenerbahçe in de kwalificaties voor de Champions League, barstte José Mourinho in tranen uit toen hij herinneringen aan Costa ophaalde. "Een deel van mijn geschiedenis is verdwenen. Jorge was iemand die orde schiep en de coach in staat stelde zijn werk te doen," herinnert de Special One zich.

José Mourinho raakt geëmotioneerd als het over zijn overleden oud-captain Jorge Costa gaat. 😢



"Ik ben erg verdrietig en denk aan zijn familie, aan zijn kinderen die ik al van jongs af aan ken. Maar als Jorge me iets had kunnen vertellen, zou het zijn geweest om deze persconferentie te geven en over voetbal te praten. We hebben vandaag werk te doen en morgen kunnen we huilen," besloot Mourinho.

Jorge Costa was sportief directeur van FC Porto en stortte in tijdens een trainingssessie van de ploeg. De pogingen om hem te reanimeren lukten helaas niet.

Costa bracht zijn hele carrière door bij Porto, met uitzondering van enkele uitleenbeurten in zijn jeugd (en bij Charlton in 2001-2002). Kort na het hoogtepunt van zijn carrière, namelijk het winnen van de Champions League in 2004, tekende Costa bij Standard Luik samen met Sergio Conceição, in het seizoen 2005-2006.