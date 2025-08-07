Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een grootschalige juridische actie dreigt de voetbalwereld grondig te hervormen. De Nederlandse stichting Justice for Players (JFP) heeft een miljardenclaim ingediend tegen FIFA en diverse nationale voetbalbonden, waaronder ook de Belgische KBVB.

De claim heeft betrekking op het transferreglement van FIFA dat volgens JFP de vrije arbeidsmarkt in Europa al jarenlang belemmert. Zo zouden naar schatting 100.000 profvoetballers die sinds 2002 in de EU hebben gespeeld, financieel benadeeld zijn geweest.

Acht procent minder verdiend

De aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een zaak van Lassana Diarra, die in 2014 niet zomaar kon overstappen naar een Belgische club nadat hij zijn contract in Rusland had beëindigd. Het Hof oordeelde dat de transferregels de vrije arbeidsmobiliteit in de EU schenden.

JFP claimt dat spelers gemiddeld acht procent minder hebben verdiend door de beperkingen van het systeem. In België zou dit vooral gevolgen kunnen hebben voor clubs die afhankelijk zijn van het transfermodel om financieel te overleven. Transfers van talenten naar grotere competities vormen voor hen vaak de belangrijkste inkomstenbron.

JPL is een opleidingscompetitie

Vooral de Jupiler Pro League, die internationaal geldt als een opleidingscompetitie, zou hard getroffen kunnen worden. Belgische clubs leiden jonge spelers op en verkopen hen met meerwaarde aan toplanden zoals Engeland, Duitsland of Frankrijk. Als transfervergoedingen verdwijnen of zwaar beperkt worden, valt dit verdienmodel grotendeels weg.

Langlopende contracten zouden ook minder relevant worden. Spelers zouden vaker op korte termijn tekenen, waardoor clubs minder zekerheid hebben over hun kern en minder onderpand voor toekomstige inkomsten. Het risico op een leegloop zonder vergoeding neemt dan toe, zeker bij succesrijke seizoenen.

Voor Belgische topclubs zoals Anderlecht, Club Brugge en Genk zou dit kunnen leiden tot een herziening van hun hele sportieve en financiële strategie. De nadruk zou nog meer komen te liggen op loonbeleid, prestaties op korte termijn en creatieve scouting. Tegelijk dreigt het moeilijker te worden om jonge spelers te behouden of voldoende te laten renderen.

Uitspraak pas in 2029

Niet alleen FIFA maar ook de Belgische voetbalbond staat mee aangeklaagd. Indien JFP gelijk krijgt, kunnen ook nationale bonden verantwoordelijk worden gesteld voor de financiële schade die spelers leden.

Volgens experts is het waarschijnlijk dat er uiteindelijk een schikking komt, maar zelfs dan zal dit een precedent scheppen. Europa zou aantrekkelijker kunnen worden voor niet-EU-spelers, terwijl binnen de EU een ‘normale’ arbeidsrelatie ook in het voetbal zou gelden.

In afwachting van een uitspraak, die mogelijk pas in 2029 komt, kijkt de Belgische voetbalwereld met argusogen naar deze zaak. Vooral de vraag hoe het transfersysteem hervormd zal worden, houdt clubs en makelaars in de ban.

FIFA heeft tot begin september om te reageren op de claim. De Belgische bond heeft voorlopig geen inhoudelijke reactie gegeven, maar bevestigde wel dat ze juridische correspondentie hebben ontvangen en in beraad zijn.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"

Cercle is klaar voor de Brugse derby: "Aanpak van de coach zal renderen"

18:20
OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

14:41
2
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt opnieuw een verdediger weg bij Club Brugge

12:40
Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

17:20
Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

07:40
1
Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal

17:40
1
De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen Analyse

De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

14:40
2
Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

Anderlecht zal het zonder deze verdediger moeten doen tegen Sheriff Tiraspol

14:00
Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

Afscheid komt steeds dichterbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden

16:30
6
Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

08:00
2
Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

11:40
8
LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

LIVE: Anderlecht al onder zware druk: Hasi wil voorzichtig blijven met cruciale speler

10:15
Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

Yorbe Vertessen spreekt klare taal na nederlaag tegen Club Brugge

10:30
4
Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

17:00
"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

10:00
8
Totale ommekeer: RWDM-verdediger dan toch niet naar Rusland, maar naar Portugal!

Totale ommekeer: RWDM-verdediger dan toch niet naar Rusland, maar naar Portugal!

18:00
Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

13:50
1
Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

08:40
11
Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal

14:20
9
Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin"

12:30
8
OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

OFFICIEEL: Ex-flankaanvaller van Cercle Brugge gaat geluk beproeven in Turkije

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Gboua - Mendy

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/08: Gboua - Mendy

12:20
OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Zinho Vanheusden heeft een nieuwe uitdaging beet

13:30
'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

09:30
Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

19:40
2
Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

Tweedeklassers kiezen steeds meer voor jonge, Belgische coaches

15:00
1
Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden" Reactie

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

22:15
4
Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

Nieuwe flankspeler spreekt voor het eerst: "Standard is de ideale springplak"

13:00
Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg

11:10
1
📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

07:20
12
Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie Reactie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

21:45
6
Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

Geblokkeerd door de concurrentie: Standard stuurt jong talent naar de Challenger Pro League

12:20
Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

20:55
Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

21:06
7
Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

Romelu Lukaku haalt inspiratie bij... Gouden Bal

12:00
3
Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

Sporting Hasselt vindt opvolger van Frédéric Frans bij reeksgenoot

11:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 08/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 09/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 09/08 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Afscheid is nu wel erg dichtbij: Anderlecht-middenvelder in Duitsland om transfer af te ronden See you Essevee See you Essevee over Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin" FCB vo altijd FCB vo altijd over Red Bull Salzburg - Club Brugge: 0-1 snuffel snuffel over Pro League voert twee kalenderwijzigingen door in JPL door... vrouwenvoetbal Blackadder Blackadder over OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Racing Genk vindt akkoord met Ligue 2-club: Publiekslieveling staat voor terugkeer naar Limburg Blackadder Blackadder over Dit zijn de bonussen die Club Brugge nog extra miljoenen kunnen opleveren in Jashari-deal Nelvafrel Nelvafrel over Jelle Coen (RSCA Futures) noemt zijn top vijf voor dit seizoen in de Challenger Pro League JaKu JaKu over De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen Swakken Swakken over Voormalig lid van de harde kern wordt hoofd veiligheid bij RWDM Brussels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved