Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

Een grootschalige juridische actie dreigt de voetbalwereld grondig te hervormen. De Nederlandse stichting Justice for Players (JFP) heeft een miljardenclaim ingediend tegen FIFA en diverse nationale voetbalbonden, waaronder ook de Belgische KBVB.

De claim heeft betrekking op het transferreglement van FIFA dat volgens JFP de vrije arbeidsmarkt in Europa al jarenlang belemmert. Zo zouden naar schatting 100.000 profvoetballers die sinds 2002 in de EU hebben gespeeld, financieel benadeeld zijn geweest.

Acht procent minder verdiend

De aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een zaak van Lassana Diarra, die in 2014 niet zomaar kon overstappen naar een Belgische club nadat hij zijn contract in Rusland had beëindigd. Het Hof oordeelde dat de transferregels de vrije arbeidsmobiliteit in de EU schenden.

JFP claimt dat spelers gemiddeld acht procent minder hebben verdiend door de beperkingen van het systeem. In België zou dit vooral gevolgen kunnen hebben voor clubs die afhankelijk zijn van het transfermodel om financieel te overleven. Transfers van talenten naar grotere competities vormen voor hen vaak de belangrijkste inkomstenbron.

JPL is een opleidingscompetitie

Vooral de Jupiler Pro League, die internationaal geldt als een opleidingscompetitie, zou hard getroffen kunnen worden. Belgische clubs leiden jonge spelers op en verkopen hen met meerwaarde aan toplanden zoals Engeland, Duitsland of Frankrijk. Als transfervergoedingen verdwijnen of zwaar beperkt worden, valt dit verdienmodel grotendeels weg.

Langlopende contracten zouden ook minder relevant worden. Spelers zouden vaker op korte termijn tekenen, waardoor clubs minder zekerheid hebben over hun kern en minder onderpand voor toekomstige inkomsten. Het risico op een leegloop zonder vergoeding neemt dan toe, zeker bij succesrijke seizoenen.

Voor Belgische topclubs zoals Anderlecht, Club Brugge en Genk zou dit kunnen leiden tot een herziening van hun hele sportieve en financiële strategie. De nadruk zou nog meer komen te liggen op loonbeleid, prestaties op korte termijn en creatieve scouting. Tegelijk dreigt het moeilijker te worden om jonge spelers te behouden of voldoende te laten renderen.

Uitspraak pas in 2029

Niet alleen FIFA maar ook de Belgische voetbalbond staat mee aangeklaagd. Indien JFP gelijk krijgt, kunnen ook nationale bonden verantwoordelijk worden gesteld voor de financiële schade die spelers leden.

Volgens experts is het waarschijnlijk dat er uiteindelijk een schikking komt, maar zelfs dan zal dit een precedent scheppen. Europa zou aantrekkelijker kunnen worden voor niet-EU-spelers, terwijl binnen de EU een ‘normale’ arbeidsrelatie ook in het voetbal zou gelden.

In afwachting van een uitspraak, die mogelijk pas in 2029 komt, kijkt de Belgische voetbalwereld met argusogen naar deze zaak. Vooral de vraag hoe het transfersysteem hervormd zal worden, houdt clubs en makelaars in de ban.

FIFA heeft tot begin september om te reageren op de claim. De Belgische bond heeft voorlopig geen inhoudelijke reactie gegeven, maar bevestigde wel dat ze juridische correspondentie hebben ontvangen en in beraad zijn.