OFFICIEEL: STVV vindt vervanger voor Bertaccini bij Anderlecht

Sint-Truiden heeft een nieuwe spits te pakken. Het huurt de Japanse spits Keisuke Goto van Anderlecht voor één seizoen, zonder aankoopoptie.

Door het vertrek van Adriano Bertaccini naar Anderlecht zat Sint-Truiden plots met een tekort aan scorende spitsen. In hun zoektocht naar een vervanger is het uitgekomen bij datzelfde Anderlecht.

De Limburgers huren de Japanse spits Keisuke Goto namelijk voor het komende seizoen. Dat nieuws heeft STVV zelf aangekondigd op hun officiële kanalen. 

Goto was door de komst van Bertaccini verder weggezakt in de pikorde en kan bij STVV zich verder ontwikkelen. Hij zal er vaker minuten kunnen maken en hoeft niet langer bij de Futures in de Challenger Pro League te spelen.

Tijdens het vorige seizoen werd de 20-jarige Goto af en toe gebruikt in het eerste elftal van Anderlecht. Maar het meerendeel van zijn doelpunten wist hij in de tweede afdeling te maken. In totaal maakte hij vorig seizoen tien doelpunten, waarvan drie voor het eerste elftal.

Goto is wel een totaal ander profiel dan Bertaccini, die iets kleiner maar wel meer wendbaar was. Benieuwd hoe Wouter Vrancken aan de slag gaat met zijn nieuwe spits, te beginnen vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Dender.

