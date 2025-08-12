Cercle-coach Cinel krijgt heel opvallende rol tijdens... CL-wedstrijd van Club Brugge

Dinsdagavond ontvangt Club Brugge RB Salzburg voor de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. Na de 0-1 uitzege staat er veel op het spel voor blauw-zwart. Joel Ordonez ontbreekt, terwijl Cercle-coach Onur Cinel als analist aanwezig is.

Dinsdagavond speelt Club Brugge de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. Blauw-zwart ontvangt RB Salzburg op Jan Breydel.

De heenwedstrijd werd met 0-1 gewonnen door Club Brugge. Het is vanzelfspreken dat deze wedstrijd enorm belangrijk is voor de Bruggelingen en de verloop van hun seizoen.

Het opvallendste aan de selectie van Club is dat Joel Ordonez er niet meer bij is. Hij wil deze zomer nog graag een transfer maken. Aan interesse geen gebrek.

Maar nog opmerkelijk: ook Cercle Brugge-coach Onur Cinel zal aanwezig zijn op Jan Breydel. Hij neemt een opvallende rol op zich.

Volgens Het Laatste Nieuws schakelt de Oostenrijkse telivisiezender hem in als analist. Vorig weekend verloor Cercle nog van Club. Cinel was vorig seizoen nog assistent-coach van Salzburg.