Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

Voor de match tussen Zulte Waregem en Club Brugge, twee van zijn ex-clubs, liet Ruud Vormer zijn licht schijnen over ploegmaat Jelle Vossen. Die mocht vorig weekend op Anderlecht pas in de blessuretijd invallen, tot ongeloof van velen. "Ik was naar binnen gegaan", bekent Vormer onomwonden.

De Nederlander herinnert zich een gelijkaardige situatie bij Feyenoord, onder Ronald Koeman. “Minuut 84 was het, uit bij NEC. Ik was al een hele helft aan het opwarmen. Misschien nog langer. Ik was er klaar mee. Op dat moment dacht ik: ‘Bekijk het maar.’ Nu, Jelle is anders dan ik", aldus Vormer in HLN.

Vormer begrijpt de frustratie van Vossen des te meer door diens status bij Essevee. “Hij heeft Zulte Waregem vorig seizoen kampioen gemaakt, was topschutter, Speler van het Jaar én aanvoerder. Om dan ineens tot figurant te worden herleid… Dat doet superveel pijn.”

Knettergek

Volgens Vormer zit je dan als speler in een lastig parket. “Bovendien is iedereen euforisch, want je hebt net gewonnen op Anderlecht. Je kan dus niet in een hoekje gaan jammeren. Je moet meevieren, zeker als aanvoerder. Maar het is tegen je zin. Je doet alsof je blij bent, want je wil niet alles opblazen.”

En er is nog een wrange nasmaak. “De volgende dagen moet je weer vol aan de bak op training, want je stond niet in de basis. Terwijl de anderen rustig mogen uitlopen en lachen, moet jij een uur langer trainen of met de beloften meedoen. Dat had ik toen ook bij Feyenoord.”

Vormer kent trainer Sven Vandenbroeck niet persoonlijk als coach, maar volgt hem wel van nabij. “Zo nu en dan ga ik eens kijken en praten we wat. Hij is heel direct en komt duidelijk over. Vorig jaar liet hij Vossen in wat zijn 600ste wedstrijd had moeten worden zelfs niet invallen. Knettergek zou ik geworden zijn. Ach, trainers…”