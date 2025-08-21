Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel

In de strijd om bepaalde voetballers komen Belgische ploegen ook al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is niet anders voor een Ghanese parel die momenteel in Zweden speelt. Al drie ploegen uit de Jupiler Pro League hebben hem op de radar staan.

Club Brugge, Cercle Brugge en KVC Westerlo hebben hun oog laten vallen op Ezekiel Alladoh. De 19-jarige spits van IF Brommapojkarna geniet toenemende belangstelling na een sterk debuutseizoen in de Allsvenskan.

In de Zweedse media wordt volop gesproken over de aandacht voor Ezekiel Alladoh. De 19-jarige Ghanese centrumaanvaller heeft heel wat adelbrieven afgeleverd de voorbije maanden in Zweden en dat heeft de tongen los gemaakt.



Lees ook... 'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

Alladoh heeft vijf goals en veel indruk gemaakt in Zweden

Zowel Club Brugge, Cercle Brugge als Westerlo horen bij de geïnteresseerde clubs in de jonge aanvaller. En zo gaat het plots heel erg hard voor de speler, die acht maanden geleden nog 'gewoon' in eigen land speelde.

Hij kwam vanuit de jeugd van de Accra Lions in de A-kern terecht en maakte afgelopen winter de transfer naar het Zweedse Brommapojkarna. Daar heeft hij de voorbije maanden meteen indruk gemaakt op alles en iedereen.

“Ezekiel Alladoh (19, CF) netted his 5th of the season for IF Brommapojkarna, but Sirius ran out 4-2 winners in the Swedish Allsvenskan.”



☆Rating: 7.0

54 minutes played

1 Goal

1 Shot on target

1 Shot off target

23 Touches

9/13 Accurate Passespic.twitter.com/YZAOGPdIkI — Ghana Young Talents🇬🇭 (@GhanaianPlayers) August 18, 2025

In zijn eerste acht basisplaatsen scoorde hij meteen vier keer, afgelopen weekend maakte hij zijn vijfde van het seizoen in de 2-4 nederlaag tegen Sirius. Zijn ploeg staat momenteel negende op het hoogste niveau in Zweden.

Over alle competities heen zit hij al aan zes goals voor zijn Zweeds team dit jaar. De kloof met de staartploegen Degerfors en Värnamo mag vrij veilig genoemd worden, waardoor het team eventueel zou kunnen verkopen.

Alladoh heeft een marktwaarde van 1,2 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar hij zou voor meer geld kunnen worden verkocht. Bij zijn Zweeds team staan ze open voor een verkoop aan een Belgisch team, maar dat is niet per se een must.

Optie op de toekomst of meteen inzetbaar?

Bij Club Brugge zou hij misschien eerder een speler kunnen zijn die vanuit Club NXT naar de A-kern komt, maar voor Cercle Brugge en Westerlo is hij misschien meteen een speler die minuten kan maken in de Jupiler Pro League.

We staken ons licht ook eens op in Zweden, waar Alladoh geroemd wordt om zijn techniek en zijn fysieke presence. De spits is bonkig te noemen en ook 1,91 meter groot, waardoor hij zeker zijn mannetje kan staan op het veld.

Seeing alot of teams are interested in the Target CF — Ezekiel Alladoh 🇬🇭 (CF "05)



Strong athletic build/physical presence, good jumping reach, utilising his body well, more comfortable dropping deep — can make attacking runs in behind.



Both footed — strong shot power... pic.twitter.com/WkH1A0HV1S — Elijah Michiels (@ElijahKaneki) August 21, 2025

Een idee dat ook gevolgd wordt door diverse analisten en scouts, die Alladoh ook heel hoog op de radar hebben staan - en dat ook al veel langer dan vandaag. Dat hij vanuit Ghana naar Europa trok was geen verrassing, al was Zweden dat misschien wel als nieuwe bestemming.

Er is dan ook aandacht van veel meer ploegen dan alleen maar de Belgische teams. Ook Leicester City zou interesse hebben in hem, terwijl er ook vanuit de MLS geïnformeerd werd. Aan Brommapojkarna en de speler zelf om de juiste keuze te maken.