Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

Ex-Rode Duivel Jan Vertonghen keerde woensdag terug naar het Lotto Park, ditmaal niet als speler maar als gast bij de voorstelling van het nieuwe plan Pitch Management. De 38-jarige ex-verdediger zet mee zijn schouders onder een project om de kwaliteit van de Belgische velden te verbeteren.

Vertonghen investeert sinds 2023 in Raw Stadia, een bedrijf dat nauw samenwerkt met de Pro League om de kwaliteit van de Belgische voetbalvelden te verbeteren. Het initiatief richt zich op het verzamelen van data om de werkprocessen van de greenkeepers te optimaliseren.

Volgens Lorin Parys, CEO van de Pro League, is het doel om het aantal blessures terug te dringen. “Elke duizend speelminuten zijn er acht blessures, dat aantal willen we verlagen en daar dragen betere velden toe bij”, aldus Parys tijdens de voorstelling.



Lees ook... Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Het project Pitch Management bevat richtlijnen en best practices voor de verzorging van de velden. Clubs worden gestimuleerd om hun onderhoud te professionaliseren en de opgedane kennis onderling te delen. Op termijn kunnen ook sancties volgen voor clubs die niet aan de normen voldoen.

Daarnaast streeft de Pro League naar een hogere algemene kwaliteit van de terreinen en een professionelere uitstraling. Goed onderhouden velden zijn volgens hen essentieel voor de beleving van supporters en de commerciële waarde van het Belgische voetbal.

Het plan bevat vier kernpunten: minder blessures, betere veldkwaliteit, deskundiger onderhoud en een betere presentatie van het product voetbal. Met de combinatie van data, expertise en richtlijnen wil de Pro League het niveau van de Belgische velden structureel verhogen.