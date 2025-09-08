Westerlo en Gent wilden onderling twee zaakjes doen, maar geen van beide gaat door: Buffalo's mikken nog op verdediger

Dante Vanzeir blijft toch bij AA Gent. De spits stond in de belangstelling van Westerlo, maar de onderhandelingen liepen op niets uit. Ook Griffin Yow blijft op zijn plek, waardoor beide dossiers voorlopig gesloten zijn.

Er was geen sprake van een ruildeal, al waren de gesprekken rond Vanzeir en Yow wel aan elkaar gelinkt. Voor Westerlo bleek vooral het zware loon van Vanzeir een probleem, weet HLN.

Onder coach Leko is Vanzeir bovendien teruggevallen in de pikorde. Zowel Kanga als Goore staat hoger aangeschreven, waardoor zijn toekomst in Gent onzeker blijft.



Westerlo probeerde een creatieve oplossing te vinden. Zo vroegen de Kempenaars dat Gent een deel van het salaris zou blijven betalen, maar dat voorstel werd resoluut van tafel geveegd.

Nog een verdediger voor Gent?

Intussen richt KAA Gent zich op andere posities. De Buffalo’s willen hun defensie versterken en klopten daarvoor aan bij FC Nantes.

Jean-Kévin Duverne, een 28-jarige verdediger uit Haïti met 140 Ligue 1-wedstrijden op de teller, is het voornaamste target. Hij werd vorig seizoen nog uitgeleend aan KV Kortrijk en kan nu terugkeren naar België, dit keer in het shirt van Gent.