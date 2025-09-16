Opinie De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
0 reacties
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...
Foto: © photonews
KAA Gent haalde het op bezoek bij Royal Antwerp FC met 1-2. Met dank onder meer aan nieuwkomer Michal Skoras, die logischerwijze onder de nodige complimenten werd bedolven. Maar de beste transfer van De Buffalo's is misschien toch wel ... Ivan Leko.

Michal Skoras speelde als nieuwkomer overgekomen van Club Brugge meteen een belangrijke rol voor KAA Gent tegen Royal Antwerp FC. Dat was misschien ook net wat de winger nodig had: zich nog eens belangrijk kunnen voelen.

Bij Club Brugge stond hij in de schaduw van Christos Tzolis en anderen, waardoor hij op Jan Breydel niet al te veel speelkansen meer zou krijgen - zeker niet als ook Forbs en Diakhon zich verder zouden gaan ontwikkelen.

Lees ook... Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

Heel sterke Michal Skoras is meteen belangrijk

"Bij Club Brugge was Tzolis beter, in Gent gaat Skoras openbloeien. Hij gaat van bankzitter in Brugge tot beste man van Gent", vatte Hein Vanhaezebrouck - gewezen coach van KAA Gent - het goed samen bij Sporza Daily.

Na het vertrek van Vanhaezebrouck hadden de Buffalo's vorig seizoen een heel moeilijk seizoen, waarbij zowel Wouter Vrancken als Danijel Milicevic er niet in slaagden om de mosterd te doen pakken en zo geslaagde mayonaise te maken.

Ivan Leko brengt het vuur terug in Gent

Wat het meeste opviel vorig seizoen was de soms gelaten sfeer, zowel in het stadion als ogenschijnlijk op het veld. Het vuur ontbrak bij momenten en daardoor verdween de fut uit het team - de pijnlijke Champions' Play-offs maakten veel duidelijk.

En dus durven we - met enige zin voor overdrijving misschien - eigenlijk stellen dat de beste transfer van KAA Gent misschien wel ... coach Ivan Leko is. Die heeft er namelijk in no time wél het vuur weten in te brengen.

In de eerste fase van het seizoen wilde hij de band met de supporters aanwakkeren. Tegen Union SG werd in eigen huis verloren, maar wel een dappere strijd geleverd. Toen al gaf Leko aan dat het mooiste van de avond was dat de supporters er bleven achterstaan.

Het is ook dankzij dat vuur dat er tegen Club Brugge tot diep in blessuretijd geloof was in een mogelijke gelijkmaker - die uiteindelijk ook viel dankzij Goore. En dat geeft alvast in eigen huis alweer een boost aan het team.

Tactisch brein van Ivan Leko

Maar verder is er ook het tactisch brein van Ivan Leko. Bij Standard deed hij het met een heel zwakke kern bijzonder goed én had hij ook alle problemen meteen goed door - al die problemen komen ook dit jaar terug.

Tegen Royal Antwerp FC pakte hij na de snelle rode kaart voor Kotto ook uit met een gedurfde wissel door er Delorge af te halen in plaats van een aanvallende middenvelder. Op die manier bleef hij geloven dat Gent het wel kon halen met offensieve weelde, wat uiteindelijk ook gebeurde.

Ivan Leko durft en dat straalt ook af op de spelers

"Ik denk niet dat Leko met Delorge aan het einde van zijn proces zit. Leko was de beste. In die situatie wil ik Leko op de bank. Voor welke coach ik zou willen spelen? Voor hem", deelde ook Filip Joos dezelfde mening in 90 Minutes.

"Leko is gewoon een goede coach", pikte ook Steven Defour in. "Iedereen had van Standard het gevoel dat het nog een grote club is, maar dat is niet zo. HIj heeft er goed werk geleverd." Volgens Joos had het met iemand anders zelfs bijna een degradatie kunnen zijn ... De beste transfer van Gent dus, volgens ons.

Wat is voor u de beste transfer van Gent deze zomer?

25%
0%
38%
13%
25%
0%

Je kan nog stemmen tot 19/09/2025 18:00.

Opinie
Jupiler Pro League
KAA Gent
Michal Skoras
Ivan Leko

